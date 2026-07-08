SANT’Oggi. Mercoledi 8 luglio si celebra sant’Adriano III, santi Aquila e Priscilla e …

8 luglio: santi Aquila e Priscilla, erano due coniugi giudei convertiti al cristianesimo e appartenenti alla prima generazione cristiana, vivevano a Roma dove erano fabbricanti di tende. Si parla di loro negli Atti degli Apostoli, lasciarono Roma in seguito all’espulsione voluta dell’imperatore Claudio contro i giudei e si stabilirono a Corinto, dove diedero ospitalità a san Paolo di Tarso durante la sua prima visita alla città; lavoravano insieme, visto che erano dello stesso mestiere, quando poi decise di tornare in Siria, Aquila e Priscilla lo accompagnarono fino a Efeso, dove si fermarono dedicandosi a istruire nella catechesi cristiana il giudeo-alessandrino Apollo, che era versatissimo nelle Scritture, ma ignorava alcuni punti essenziali della nuova dottrina; a Efeso misero la loro casa a disposizione della comunità per le adunanze del culto, facendone una “chiesa domestica” e ospitando Paolo, non si conosce con certezza il tempo, il luogo e il genere di morte della santa coppia

8 luglio: beato Giulio da Nardò, da secoli chiamato semplicemente “Beato Giulio” è fra i tanti servi di Dio che aspettano la glorificazione, è uno dei più conosciuti e venerati, fin da giovane, si raccolse nella preghiera e nella meditazione, per decidere la scelta della sua vita, illuminato dallo Spirito Santo, distribuì i suoi beni ai poveri, lasciò la casa paterna e la sua città e vestito con il saio del pellegrino, si avviò verso la Campania, per trovare un posto adatto per il suo desiderio di solitudine, lo trovò in una piccola valle nel massiccio del Partenio in Irpinia, poi lasciò l’eremo e andò a bussare all’abbazia di Montevergine, non tanto lontana, qui visse all’ombra della Madonna, prodigandosi con zelo instancabile per il decoro del Santuario, ma soprattutto come organista, per umiltà non volle essere ordinato sacerdote, non reputandosi degno e per umiltà, prima di morire, chiese ai suoi superiori di essere seppellito sotto il pavimento della Cappella della Madonna, così da poter essere calpestato da ogni pellegrino, come il più grande peccatore.