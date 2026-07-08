Forum delle persone con disabilità di Avella: confronto con l’Amministrazione tra proposte e nuove prospettive

Si è svolto il 7 luglio, presso l’abitazione del coordinatore Vincenzo Serpico, un incontro del Forum delle persone con disabilità di Avella, convocato per fare il punto sulle principali iniziative dedicate all’inclusione e per confrontarsi con l’Amministrazione comunale sulle esigenze del territorio.

Alla riunione hanno preso parte numerosi componenti del Forum, l’assessore alle Politiche Sociali Anna Alaia e rappresentanti della struttura comunale.

Nel corso dell’incontro il dottore Andrea Vitale ha comunicato l’approvazione, da parte della Giunta comunale, del regolamento per l’istituzione del Garante delle persone con disabilità, elaborato con il contributo del Forum. Il relativo bando per la selezione della figura dovrebbe essere pubblicato entro il prossimo mese di settembre.

L’assessore Alaia ha inoltre illustrato il progetto presentato dall’ETS “La Misericordia”, in collaborazione con il Comune, finalizzato alla realizzazione di attività di aggregazione e percorsi per favorire l’autonomia dei giovani adulti con disabilità, auspicando l’ottenimento dei finanziamenti necessari.

Per il prossimo anno scolastico è stata confermata la gratuità del servizio di trasporto e della mensa per tutti gli alunni con disabilità frequentanti la scuola dell’obbligo.

Tra gli altri temi affrontati, anche il progetto per rendere maggiormente accessibili i beni culturali e monumentali di Avella, sviluppato in partnership con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e con il coinvolgimento del Forum. I presenti hanno evidenziato la necessità di accelerare le procedure affinché gli interventi possano diventare concreti.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla carenza di attività estive rivolte ai giovani con disabilità maggiorenni. L’assessore ha spiegato che il Comune, per i limiti delle proprie competenze e per il ruolo del Piano di Zona e dell’ASL, non ha potuto organizzare direttamente questo servizio.

Il Forum ha poi avanzato la proposta di effettuare un monitoraggio dei parcheggi riservati alle persone con disabilità, con l’obiettivo di verificare l’eventuale necessità di incrementarne il numero nel rispetto della normativa vigente.

Tra le idee emerse anche quella di promuovere cooperative miste, favorendo percorsi di inserimento lavorativo condivisi tra persone con e senza disabilità. In questo contesto è stata richiamata anche la possibilità di valorizzare alcuni immobili comunali attraverso affidamenti in comodato d’uso, creando opportunità occupazionali e di inclusione sociale.

Nel documento conclusivo il Forum invita l’Amministrazione comunale ad adottare una visione sempre più ampia delle politiche sulla disabilità, puntando non solo sull’assistenza e sulle attività ricreative, ma soprattutto su percorsi di autonomia, emancipazione e piena partecipazione alla vita della comunità.

L’incontro si è concluso con l’auspicio di rafforzare il dialogo tra il Forum e l’Amministrazione comunale, promuovendo un confronto costante anche nella programmazione delle risorse economiche destinate ai servizi e ai progetti per le persone con disabilità.