Mugnano del Cardinale si prepara ad accogliere Maria SS. delle Grazie: balconi e strade vestiti a festa per la Patrona

Il Comitato Festa chiama a raccolta la comunità: «Coloriamo il paese con i simboli e i colori della Madonna»

MUGNANO DEL CARDINALE — Ci sono tradizioni che attraversano il tempo e continuano a raccontare l’identità di un paese. Gesti semplici, tramandati di generazione in generazione, capaci di trasformare una strada, un vicolo o una facciata in un simbolo di fede e appartenenza.

In vista della solenne processione di Maria Santissima delle Grazie, in programma domenica, Mugnano del Cardinale si prepara ad accogliere la sua Patrona con il calore e la devozione di sempre.

Il Comitato Festa ha rivolto un invito a tutti i cittadini: adornare balconi, finestre, portoni e facciate delle abitazioni con l’immagine della Madonna, ma anche con nastri celesti, rosa e bianchi, i colori legati alla Vergine, insieme a coccarde e decorazioni che richiamino la devozione verso Maria SS. delle Grazie, per “vestire il paese a festa” e accompagnare il suo passaggio.

Non si tratta soltanto di un addobbo, ma di un segno di partecipazione. Ogni immagine esposta, ogni nastro e ogni colore raccontano una famiglia che apre simbolicamente le porte della propria casa, un messaggio di accoglienza e un legame profondo con una tradizione che appartiene alla storia della comunità mugnanese.

Dal centro storico alle vie più periferiche, l’auspicio del Comitato è quello di vedere un paese unito in un unico grande abbraccio alla Madonna delle Grazie, rendendo ancora più suggestivo il passaggio della Patrona tra la sua gente.

Chi non fosse ancora in possesso dell’immagine di Maria SS. delle Grazie potrà rivolgersi ai membri del Comitato Festa, che si renderanno disponibili per farla avere a tutti coloro che desiderano partecipare all’iniziativa.

Un piccolo gesto dal grande significato: custodire la memoria, rafforzare il senso di comunità e continuare a tramandare quella devozione che da sempre accompagna Mugnano.

Domenica, al passaggio della Madonna, ogni balcone decorato, ogni coccarda, ogni nastro colorato e ogni casa pronta ad accoglierla racconteranno la stessa storia: quella di un paese che rinnova la propria fede e il proprio legame d’amore con Maria Santissima delle Grazie.