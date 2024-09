Scuola elementare “A.G. Galluzzo” di Castel San Giorgio: manifesto del circolo Pd per contestare il comportamento dell’amministrazione comunale sulla gestione dei lavori per il plesso

Il circolo del Partito democratico di Castel San Giorgio ha espresso profonda preoccupazione per la gestione degli eventi relativi alla riapertura della scuola elementare “A.G. Galluzzo” e ha stigmatizzato con forza il comportamento dell’amministrazione comunale. In un manifesto pubblico, il Pd locale sottolinea come, a cinque anni dall’inizio dei lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico, le promesse fatte ai cittadini e alle famiglie siano stato disattese, nonostante gli annunci che l’anno scolastico 2024/2025 sarebbe iniziato nella scuola completamente ristrutturata.

Il circolo del Pd ha denunciato l’organizzazione di una cerimonia di benedizione dell’edificio scolastico, ritenendola prematura e fuorviante, vista l’assenza dei documenti necessari al regolare trasferimento dell’opera alla direzione scolastica. Secondo quanto dichiarato, il sindaco avrebbe preferito dare vita a una vera e propria “sceneggiata” per nascondere le inefficienze amministrative, arrivando persino a fomentare uno scontro con la dirigente scolastica, colpevole soltanto di aver evidenziato la mancanza delle necessarie autorizzazioni.

Il Pd di Castel San Giorgio ha definito “inaudita” e “pericolosa” la condotta dell’Amministrazione, che avrebbe dichiarato la regolarità dei documenti, pur essendo a conoscenza del fatto che il certificato di prevenzione incendi era scaduto ed i lavori necessari per il suo rinnovo non erano stati ancora avviati. La sezione locale del Pd ha ribadito come sarebbe stato sufficiente dire la verità alle famiglie e ai bambini, evitando tensioni e disagi inutili, che invece hanno caratterizzato la giornata del 9 settembre.

In conclusione, il Pd ha espresso piena solidarietà ai bambini e alle loro famiglie, costrette a subire ulteriori disagi, e ha auspicato che l’Amministrazione comunale possa risolvere al più presto le questioni pendenti, affinché la scuola “A.G. Galluzzo” venga finalmente restituita alla comunità.