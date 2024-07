Ne danno il triste annuncio il marito Giovanni Carullo, gli amati figli prof. Antonio e Avv. Lucia, la nuora Michelina Passariello, il genero Avv. Alessandro Siniscalchi, la sorella Anna, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti. La salma si trova presso la Villa Santo Stefano in Baiano dove alle 8,30 di Sabato 13 partirà per la Parrocchia Maria SS. del Carmine di Mugnano del Cardinale ove alle ore 9 sarà celebrato il rito funebre. La famiglia saluterà in Chiesa.