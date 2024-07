Italian Best Company 2024: Un Evento di qualità per le Eccellenze Imprenditoriali

Imprenditori e professionisti influenti si riuniscono oggi per la terza edizione di *Italian Best Company 2024*. Questo evento esclusivo, organizzato dal prestigioso Gruppo Marino in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, promette di essere un’opportunità unica per creare sinergie e fare business.

Con l’invito a partecipare al “match tra il top di aziende e professionisti”, l’incontro si svolgerà, a partire dalle ore 15.00, presso la suggestiva cornice dei Giardini delle Ninfe, situati in Via Montagna Spaccata 519, Napoli. Questo evento rappresenta un appuntamento imperdibile per chiunque desideri ampliare la propria rete di contatti e cogliere nuove opportunità di business.

È prevista la partecipazione di figure di spicco del mondo imprenditoriale e professionale, sottolineando l’alto livello dei partecipanti e la qualità delle interazioni previste. L’iniziativa è sostenuta da importanti associazioni e aziende, tra cui BNI, Confartigianato Imprese, PMI INTERNATIONAL, Rinascimento Partenopeo e SardexPay.

Per partecipare all’evento, è sufficiente inviare il nome della propria azienda e il contatto telefonico all’indirizzo email info@gruppomarinoitalia.com. Questo semplice passaggio permetterà di entrare a far parte di una rete di eccellenza, dove il confronto e la collaborazione saranno i protagonisti assoluti.

*Gruppo Marino*, promotore dell’evento, continua a dimostrare il proprio impegno nel favorire lo sviluppo e l’innovazione del tessuto imprenditoriale italiano. L’Italian Best Company 2024 si preannuncia quindi come una tappa fondamentale per tutte le aziende che aspirano a crescere e a distinguersi nel mercato nazionale ed internazionale.

Non perdete l’occasione di partecipare a questo evento di alto profilo: Italian Best Company 2024 vi aspetta per una giornata all’insegna del networking e delle nuove opportunità di business!

Per ulteriori informazioni e per la registrazione, visitate il sito ufficiale del Gruppo Marino o inviate un’email a info@gruppomarinoitalia.com.