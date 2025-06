Comune di Camposano: aperto il bando per il Fondo Morosi Incolpevoli 2025

Il Comune di Camposano, nella Città Metropolitana di Napoli, ha pubblicato un avviso pubblico per consentire agli inquilini morosi incolpevoli di accedere al Fondo destinato a sostenere chi si trova in difficoltà nel pagamento dell’affitto. La misura si basa sulle “Linee guida regionali in materia di sostegno alla locazione”, approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 26 del 24 gennaio 2023.

Possono presentare domanda coloro che si trovano in stato di morosità incolpevole, ovvero persone che non sono riuscite a pagare l’affitto a causa di eventi quali la perdita del lavoro, riduzioni consistenti dell’orario di lavoro, cassa integrazione, mancato rinnovo di contratti, malattie gravi o infortuni, decessi in famiglia, spese mediche rilevanti o chiusura di attività professionali o imprenditoriali, tra le altre cause che abbiano determinato un calo del reddito familiare. La condizione deve essere confermata dai servizi sociali del Comune.

Possono partecipare al bando i residenti nel Comune di Camposano che:

• Abbiano un reddito ISEE non superiore a 35.000 euro o 26.000 euro in caso di reddito da lavoro;

• Siano destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per convalida;

• Abbiano un contratto di locazione abitativa regolarmente registrato, relativo a immobili non di edilizia residenziale pubblica e non appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

• Siano residenti da almeno un anno nell’alloggio soggetto a rilascio;

• Abbiano cittadinanza italiana, comunitaria o, se extracomunitaria, siano in possesso di regolare permesso di soggiorno;

• Non siano titolari di altri immobili adeguati nella provincia di residenza.

Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 2025 attraverso una delle seguenti modalità: via posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.camposano@pec.it, a mano presso l’ufficio protocollo comunale o tramite raccomandata indirizzata al Comune di Camposano con la dicitura “Avviso Pubblico per l’accesso al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli Annualità 2025”.

Le domande saranno valutate in base all’ordine cronologico di presentazione e finanziate fino a esaurimento dei fondi regionali disponibili. Per ottenere il contributo, è necessaria la documentazione completa e conforme, inclusi contratto di locazione, attestazioni ISE/ISEE, provvedimenti di sfratto, documenti che comprovino la riduzione del reddito e dichiarazioni del proprietario dell’immobile.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Comune di Camposano ai recapiti ufficiali o consultare il sito istituzionale. L’iniziativa rappresenta un importante sostegno per le famiglie in difficoltà, garantendo un aiuto concreto nel mantenimento dell’abitazione.