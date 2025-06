Galleria Lioni-Grottaminarda senza energia elettrica per mancato pagamento delle bollette?

Da venerdì scorso la galleria San Filippo, lungo la strada che collega Lioni a Grottaminarda, risulta priva di energia elettrica. Secondo quanto riferito da fonti interne, l’interruzione sarebbe stata decisa da Enel a causa del mancato pagamento delle bollette.

Se confermata, questa situazione rappresenterebbe un grave problema per la gestione dei lavori in corso, con il blocco delle attività nei cantieri e la mancanza di energia anche nel campo base adiacente alla galleria. La sospensione dell’energia elettrica in un’area così strategica mette a rischio la continuità delle opere e la sicurezza degli operatori.

L’eventuale interruzione del servizio pone interrogativi sulla gestione economica e organizzativa delle infrastrutture coinvolte, sottolineando la necessità di un intervento tempestivo da parte degli enti preposti per evitare ulteriori disagi e garantire il regolare svolgimento dei lavori.

Resta in attesa di conferme ufficiali e di chiarimenti sulle azioni che saranno intraprese per ripristinare la situazione nel più breve tempo possibile.