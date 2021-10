Coronavirus: aumentano contagi e ricoveri. In 7 giorni -52,9% di nuovi vaccinati, accelerare con le terze dosi

Il monitoraggio della Fondazione GIMBE, nella settimana 20-26 ottobre, rileva un netto aumento dei nuovi casi settimanali (+43%). Anche se la crescita potrebbe in parte essere legata all’incremento dei tamponi totali, l’aumento del tasso di positività di quelli molecolari e dei ricoveri (+7,5%) indicano una maggior circolazione del virus. Campagna vaccinale: calano le somministrazioni (152 mila al giorno) e rimangono 11 milioni di dosi “in frigo”.

Terze dosi: coperture nazionali per dose booster al 32,3% e per dosi aggiuntive al 25,5% ma con notevoli differenze regionali. Effetto green pass: con quasi 7,5 mln di persone senza nemmeno una dose di vaccino e poco più di 193 mila nuovi vaccinati in una settimana si allontana l’obiettivo 90% di copertura vaccinale degli over 12.

