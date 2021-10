Forino (Av) : La cittadina dei Sette Colli è Covid Free

Dopo lunghi mesi di ansie, paure ed attesa Forino finalmente è Covid Free. Infatti come si evince dal Bollettino Comunale zero casi. Dopo inizio Pandemia ad oggi si ricordano ben 358 contagiati e 4 vittime. Ora un attimo di nuova “ossigenazione” in questo lungo travaglio. Così ha commentato il Sindaco Olivieri il lieto momento sul fronte Coronavirus” Cari Concittadini,

oggi il bollettino riguardante la situazione epidemiologica del Comune di Forino, annuncia che il nostro Comune è, al momento, Covid Free. Con la guarigione, nei giorni scorsi, delle ultime 3 persone positive al Covid, non ci sono altre persone positive in questo momento. Si ricorda che, anche se siamo in fase di ripresa e i nostri dati non destano nessuna preoccupazione, non bisogna assolutamente abbassare la guardia.

È importante continuare ad usare tutte le misure anti contagio.

Ricordiamo tutti che ci prepariamo ai mesi invernali e all’avvento del virus influenzale.

Utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza e continuare ad adottare le misure che, ormai tutti, abbiamo imparato, ci consentirà di contenere anche questo virus annuale.” Da. Bio

