Coppia di anziani trovata impiccata nella cantina di casa

Sabato 18 ottobre, una tragedia ha scosso il quartiere San Donato di Bologna, dove due pensionati, un uomo di 77 anni e sua moglie di 74, sono stati trovati senza vita nella cantina del loro appartamento in via Ranzani. I corpi dei coniugi sono stati scoperti dalla figlia 56enne, che aveva perso i contatti con loro da più di 24 ore e si era recata presso la loro abitazione per verificare la situazione.

Il ritrovamento e l’allarme

La tragica scoperta è avvenuta nella mattina di sabato, quando la figlia, preoccupata per l’assenza di notizie dai genitori, ha deciso di recarsi all’appartamento dei coniugi. Non avendo trovato alcun segno della loro presenza, ha chiesto aiuto a una vicina di casa. Quest’ultima le ha riferito che nella notte tra venerdì e sabato i vigili del fuoco erano intervenuti per chiudere il gas nell’abitazione, apparentemente senza trovare nessuno all’interno.

Insieme agli agenti di polizia, chiamati dalla figlia stessa, hanno ispezionato la cantina, dove hanno trovato i corpi dei due anziani impiccati. La scena ha confermato l’ipotesi di un duplice suicidio, sebbene le indagini siano ancora in corso per escludere altre possibilità.

Le possibili motivazioni dietro il gesto

Secondo le prime ricostruzioni, il gesto estremo potrebbe essere stato dettato da gravi difficoltà economiche e problemi di salute che affliggevano i due anziani. La figlia ha confermato che i genitori stavano attraversando un periodo di forte disagio economico e di sofferenza fisica, elementi che potrebbero averli portati a perdere la speranza e decidere di porre fine alla loro vita.

I vicini di casa descrivono la coppia come persone riservate, che negli ultimi mesi sembravano sempre più provate e affaticate. Nonostante ciò, nessuno aveva immaginato che potessero essere così disperati da compiere un gesto simile.

La chiusura del gas: un possibile indizio

Un elemento che potrebbe fornire ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato alla tragedia è l’intervento dei vigili del fuoco per la chiusura del gas. Non è ancora chiaro se si tratti di una misura di sicurezza adottata dai coniugi stessi prima di togliersi la vita o se fosse il risultato di una perdita rilevata accidentalmente. Gli investigatori stanno cercando di capire se possa esserci una correlazione tra la chiusura del gas e il suicidio, come ad esempio un tentativo iniziale di porre fine alla vita in un altro modo.

Reazioni e riflessioni sulla tragedia

Il tragico evento ha scosso l’intera comunità di San Donato, suscitando sentimenti di sgomento e dolore. La vicenda solleva ancora una volta il tema del disagio sociale ed economico che colpisce molte persone, in particolare gli anziani, spesso alle prese con pensioni insufficienti e problemi di salute debilitanti. La solitudine e la mancanza di un sostegno adeguato possono aggravare ulteriormente situazioni già difficili, spingendo alcuni individui a gesti estremi.

L’accaduto porta alla luce l’importanza di garantire un adeguato supporto psicologico e sociale, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione. L’accesso a servizi di assistenza, la presenza di reti di supporto sociale e il monitoraggio delle condizioni di salute e benessere degli anziani sono aspetti cruciali per prevenire tragedie simili.

Le indagini sul caso di via Ranzani proseguono per chiarire tutti gli aspetti legati alla vicenda, ma resta il dolore per la perdita di due vite. La comunità si stringe attorno alla figlia e ai familiari, offrendo supporto in questo momento di profonda tristezza. Il duplice suicidio di questi pensionati rappresenta un drammatico richiamo alla necessità di affrontare con maggiore attenzione i problemi di solitudine, disagio economico e sanitario che possono colpire le persone più anziane.