“Ecco il cambio dell’ora: Nella notte tra il 26 e 27 Ottobre si torna all’ora Solare”

Perché si cambia l’orario?

L’idea del cambio di orario ha radici lontane e risale al 1784, quando Benjamin Franklin propose per la prima volta l’idea di spostare l’orario per risparmiare energia. Tuttavia, l’adozione su larga scala dell’ora legale avvenne solo durante il XX secolo, in particolar modo durante le guerre mondiali e le crisi energetiche, con l’obiettivo di sfruttare al meglio le ore di luce solare e ridurre il consumo di elettricità.

In Italia, l’ora legale è stata introdotta per la prima volta nel 1916 e poi adottata in modo stabile a partire dal 1966. Il cambio di orario permette di avere giornate con più ore di luce naturale durante la primavera e l’estate, mentre con il ritorno all’ora solare si ripristina un regime orario più conforme alla luce naturale nei mesi autunnali e invernali.

Impatto su salute e abitudini

Il passaggio dall’ora legale all’ora solare non è esente da critiche e dibattiti, soprattutto riguardo ai suoi effetti sulla salute. Diversi studi indicano che il cambio d’orario può causare disturbi temporanei del sonno, affaticamento e difficoltà di concentrazione, poiché l’organismo ha bisogno di tempo per adattarsi al nuovo ritmo circadiano. Tuttavia, il ritorno all’ora solare è generalmente meno problematico rispetto al passaggio inverso di marzo, in quanto si guadagna un’ora di sonno.

Il futuro del cambio d’orario in Europa

Negli ultimi anni, il dibattito sull’abolizione del cambio d’orario è diventato sempre più acceso. Nel 2018, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione per porre fine al cambio stagionale dell’orario entro il 2021. Tuttavia, ogni Stato membro ha avuto la possibilità di decidere se adottare in modo permanente l’ora legale o quella solare. Il processo decisionale è stato rallentato da divergenze tra i paesi e, ad oggi, non è ancora stata presa una decisione definitiva.

L’Italia ha manifestato l’intenzione di mantenere il cambio stagionale, sottolineando i benefici in termini di risparmio energetico e maggiore sfruttamento della luce solare. Tuttavia, è possibile che in futuro ci siano ulteriori sviluppi e cambiamenti, considerando che molti paesi europei continuano a discutere su quale sia la soluzione migliore.

Consigli per affrontare il cambio d’orario

Per ridurre al minimo i disagi associati al cambio d’orario, si possono seguire alcuni semplici consigli:

Adeguare gradualmente gli orari di sonno: nei giorni precedenti al cambio, cercare di andare a dormire e svegliarsi un po’ prima o dopo, per abituare il corpo. Esporsi alla luce naturale: passare del tempo all’aperto durante il giorno aiuta a sincronizzare l’orologio biologico. Evitare stimolanti: ridurre l’assunzione di caffeina e altri stimolanti nelle ore serali per favorire un sonno più naturale. Rilassarsi prima di dormire: leggere un libro o praticare tecniche di rilassamento può facilitare l’addormentamento.

L’appuntamento con l’ora solare il prossimo 26 ottobre è quindi un’occasione per ricordare l’importanza della gestione del tempo e dei ritmi biologici, oltre che per riflettere sulle scelte future in merito al cambio stagionale dell’orario.