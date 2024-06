Carabinieri. Giordano (Ugl Matera): “Auguri, siete punto di riferimento di tutto il territorio provinciale”

“Desidero esprimere, in occasione del 210 esimo anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, la gratitudine e l’apprezzamento dell’Ugl Matera alle donne e agli uomini dell’Arma impegnati a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nella nostra provincia, Regione, in Italia come in tutti gli scenari internazionali. Un’istituzione dalle radici antiche e dallo sguardo moderno, che ha sempre mantenuto una straordinaria vocazione al sacrificio dalla parte del cittadino. Rivolgo i miei più sentiti auguri al Comandante Provinciale di Matera, Colonnello Giovanni Russo, e a tutte le donne e gli uomini che 24 ore su 24 operano a tutela della collettività da 210 anni con dedizione, coraggio e sacrificio al fianco delle persone e al servizio dell’intero territorio materano che oggi festeggiano l’anniversario della fondazione dell’Arma: da oltre due secoli al nostro fianco per la pace, la tutela delle libertà della nostra convivenza civile che vedono l’Arma operare nel presidio offerto sul Territorio provinciale dalla rete delle Stazioni”.

È il pensiero che il Segretario Provinciale dell’Unione Generale del Lavoro di Matera, Pino Giordano, rivolge all’Arma dei Carabinieri, in occasione del 210° anniversario della fondazione. Oggi il Segretario Giordano, su gradito invito del Comando Provinciale Carabinieri, sarà presente alla cerimonia che avrà luogo a Matera, alle ore 18.30 in Piazza san Pietro Caveoso presieduta dal Comandante Provinciale, Colonnello Giovanni Russo, che premierà i militari distintisi in servizio.

(Comunicato stampa)