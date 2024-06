BARONISSI. Comunali, la candidata Sindaco Anna Petta: “Domani al Parco della Rinascita incontro pubblico del PD con Piero De Luca”

Anna Petta: “Orgogliosa di rappresentare il Partito Democratico, impegnata per un’Italia più giusta e inclusiva”

Il 6 giugno alle ore 20:00, presso il Parco della Rinascita, si terrà un incontro pubblico del Partito Democratico a sostegno della candidatura di Anna Petta. L’evento inizierà con i saluti di Giovanni Cavaliere, Segretario del Circolo PD di Baronissi, e l’intervento della candidata Anna Petta. Le conclusioni saranno affidate all’onorevole Piero De Luca.

‘La campagna elettorale sta per volgere al termine. È stata entusiasmante e faticosa al tempo stesso. Sono state settimane e giorni frenetici, durante i quali abbiamo incontrato e ascoltato le tante voci dei cittadini. Le piazze, sempre più affollate, attraverso tutte le frazioni, ci hanno dato sempre maggiore forza e determinazione. Avere il simbolo del Partito Democratico è un patrimonio di cui andare orgogliosi. Questo simbolo rappresenta non solo un’identità politica, ma anche un impegno concreto verso la costruzione di un’Italia più giusta e inclusiva. Dietro questo emblema ci sono migliaia di persone che ogni giorno si battono per valori fondamentali come l’uguaglianza, la solidarietà, la giustizia sociale e la democrazia’, esordisce la candidata Sindaco Anna Petta.

‘Ritengo opportuno ringraziare il mio partito, l’onorevole De Luca, la direzione provinciale e il segretario provinciale per la loro chiara e netta scelta. Al di là della sceneggiata di qualcuno, che si è addirittura autoproclamato, a mio avviso, esponente di punta del Partito Democratico, il mio partito non ha mai avuto dubbi sulla scelta, ricaduta sul nostro progetto amministrativo. Apprezzo proprio questo: un partito che non si fa condizionare dai personalismi, ma che guarda solo alla crescita e allo sviluppo del territorio e delle comunità, tutelando i più deboli. Il risultato della bontà e della lungimiranza della scelta è percepibile dalle piazze gremite ogni sera. Cresce il consenso rispetto al nostro progetto per la Baronissi del futuro: leale, concreto, realizzabile. Non raccontiamo favole, ma idee fattibili e costruttive per il benessere di tutta la comunità’, afferma Anna Petta, candidata Sindaco di Baronissi.

‘L’incontro sarà un momento di riflessione e condivisione degli obiettivi raggiunti durante questa campagna elettorale e un’opportunità per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato attivamente’, afferma la candidata Sindaco al Comune di Baronissi, Anna Petta.”