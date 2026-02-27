Ascolti TV, giovedì 26 febbraio 2026: Sanremo domina, distanti Il Gladiatore e i talk

Serata senza storia quella di giovedì 26 febbraio sul fronte Auditel. A trionfare nettamente è Sanremo 2026 su Rai 1, che si conferma l’evento televisivo più seguito del momento, lasciando ben poco spazio alla concorrenza.
Il Festival conquista ben 9.543.000 spettatori pari al 60,6% di share, numeri che schiacciano letteralmente gli altri programmi in onda. Su Canale 5, il film Il Gladiatore si ferma a 1.022.000 spettatori (6,3%), mentre su La7 Piazzapulita di Formigli raccoglie 710.000 spettatori (3,8%).
Ai piedi del podio troviamo Dritto e Rovescio di Del Debbio su Rete 4, con 518.000 spettatori (3,3%), seguito da The King’s Man su Italia 1 (514.000 spettatori, 2,5%). Più indietro le altre proposte, tra cui La caduta su Rai 3 (438.000 spettatori, 2,2%) e The Americas su Rai 2.
Access prime time e preserale: Rai sempre leader
La giornata televisiva vede la Rai dominare anche nelle altre fasce. Nell’access prime time vince PrimaFestival (Rai 1) con 6.842.000 spettatori (32,1%), superando La Ruota della Fortuna su Canale 5.
Nel preserale continua il successo de L’Eredità, che si impone su Caduta libera, confermando la solidità del quiz di Rai 1.
Il verdetto
Il confronto tra i programmi più attesi della serata è chiaro:
• Sanremo 2026 → vincitore assoluto
• Il Gladiatore → secondo ma molto distante
• Piazzapulita (Formigli) → terzo
• Dritto e Rovescio (Del Debbio) → quarto
Una serata che conferma, ancora una volta, la forza imbattibile del Festival di Sanremo, capace di catalizzare l’attenzione del pubblico e dominare la scena televisiva italiana.