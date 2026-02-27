Torrioni (AV)- Domenica al via la Prima Giornata Nazionale della Scuola per Abitare

Domenica 1° marzo il Comune di Torrioni ospiterà la Prima Giornata Nazionale della Scuola per Abitare, iniziativa promossa a livello nazionale e organizzata sul territorio in collaborazione con l’associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia. Un appuntamento inserito in una rete di eventi diffusi in tutta Italia che pone al centro un tema strategico per le aree interne: come abitare, vivere e progettare il futuro dei piccoli comuni.

La giornata si articolerà in due sessioni di confronto. In mattinata il focus sarà dedicato ai temi della demografia, dello sviluppo del Mezzogiorno e delle prospettive dei centri minori, con l’obiettivo di analizzare criticità e opportunità per i territori interni.

Nel pomeriggio, con la sessione “Next Generation Irpinia”, l’attenzione si sposterà sulle nuove generazioni, sull’impresa locale e sulle possibilità di rilancio socio-economico dell’area, mettendo in dialogo esperienze e proposte.

L’iniziativa si propone come uno spazio di riflessione aperto alla comunità, per stimolare una visione condivisa sul futuro dell’Irpinia e sulle strategie utili a contrastare spopolamento e marginalità, puntando su sviluppo sostenibile e valorizzazione delle risorse locali. (Andrea Squittieri)