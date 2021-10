Belgio, birre in autostrada. Traffico nel caos mercoledì mattina in Belgio, trentamila bottiglie sono cadute da un autocarro rendendo la strada un’insolita “pista di pattinaggio”

Un autocarro è rimasto coinvolto in un incidente mercoledì mattina in Belgio verso le 9:30 sull’autostrada E42 Ligi direzione Namur poco prima dell’uscita Andenne. Il carico che trasportava ,30’000 bottiglie di birra Jupiler collocate in 1’500 casse, si è riversato sulla corsia. L’operazione di sgombero ha richiesto diverse ore di lavoro, bloccando il traffico su quell’arteria. Secondo fonti della Polizia Stradale, non si è trattato di un incidente, ma piuttosto di un problema con il carico del camion, che si trovava sulla corsia di emergenza. “Il telo sul lato sinistro del camion era aperto”, commenta. Dopo diverse ore di interruzione, il traffico su quel tratto è ripreso grazie alla riapertura di una delle due corsie. Non solo una notizia curiosa ma anche un nuovo spreco alimentare.

