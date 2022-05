SANITÀ, LEGA CAMPANIA: “CARDARELLI AL COLLASSO, CHIEDEREMO SPIEGAZIONI IN TUTTE LE SEDI ISTITUZIONALI”

“Pur apprezzando l’enorme sforzo che compiono i medici e gli infermieri dell’Ospedale Cardarelli di Napoli non possiamo restare indifferenti davanti alle immagini e alle notizie che arrivano dal più importante nosocomio del Mezzogiorno. Come Lega ci attiveremo in tutte le sedi istituzionali per chiedere spiegazioni di come sia possibile che alcune questioni non vengano risolte da anni. La Sanità perfetta che ci racconta De Luca è solo sulla carta e nella sua immaginazione. La verità è che oggi possiamo contare su buone strutture e grandi eccellenze mediche ma se ti rechi ai pronto soccorso, in alcune giornate, è come giocare al Lotto, occorre affidarsi alla fortuna e al buon Dio. L’organizzazione della Sanità e il Lavoro restano il tallone di Achille per tutti i cittadini campani”.

È quanto dichiara il segretario regionale della Lega in Campania on. Valentino Grant unitamente ai parlamentari campani della Lega, Gianluca Cantalamessa, Pina Castiello, Francesco Urraro e Ugo Grassi.

