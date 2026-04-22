ALMANACCO DEL GIORNO. Mercoledí, 15 Aprile 2026

S. ANNIBALE

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Settimana n. 16

Giorni dall’inizio dell’anno: 105/260

A Roma il sole sorge alle 05:30 e tramonta alle 18:50 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 05:37 e tramonta alle 19:08 (ora solare)

Luna: 4.17 (lev.) 16.43 (tram.)

Aforisma del giorno:

E’ ben noto il quadro della civiltà consumistica, che consiste in un certo eccesso dei beni necessari all’uomo, alle società intere, e qui si tratta proprio delle società ricche e molto sviluppate, mentre le rimanenti società, almeno larghi strati di esse, soffrono la fame, e molte persone muoiono ogni giorno di denutrizione e di inedia. Di pari passo va per gli uni un certo abuso della libertà, che è legato proprio ad un atteggiamento consumistico non controllato dall’etica, ed esso limita contemporaneamente la libertà degli altri, cioè di coloro che soffrono rilevanti deficienze e vengono spinti verso condizioni di ulteriore miseria ed indigenza. (Giovanni Paolo II)

Aforisma del giorno:

Un egoista non sa mai con precisione cosa vuole, ma lo vuole furiosamente (C. Macklin)