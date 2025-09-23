Noi di Centro al lavoro per le prossime elezioni: focus sulla provincia di Avellino

Siamo al lavoro, insieme al Leader Nazionale Clemente Mastella e al Segretario Regionale Pasquale Giuditta, per la presentazione delle liste nelle cinque province campane.
In provincia di Avellino proporremo professionisti e persone qualificate, capaci di offrire risposte concrete ai cittadini su temi fondamentali quali trasporti, sanità e crisi idrica.
Dopo il successo ottenuto alle elezioni regionali del 2020, con oltre 10.500 voti di lista ad Avellino e più di 103.000 in Campania, intendiamo rafforzare ulteriormente la nostra presenza sul territorio.
La segreteria politica di Ariano Irpino resta un punto di riferimento costante e aperto a tutti i cittadini. Guardiamo con fiducia al prossimo appuntamento elettorale, con l’obiettivo di migliorare il risultato e raggiungere nuovi traguardi.
Segretario Provinciale Noi di Centro – Mastella, Guerino Gazzella