Napoli applaude Sorrentino e Servillo: “La Grazia” riscuote un grande successo

Ieri sera Napoli ha avuto due ospiti di eccezione: Paolo Sorrentino, il regista italiano più premiato degli ultimi vent’anni accompagnato dalla sua storica musa, Toni Servillo. Sono arrivati in città per presentare il loro ultimo film: la Grazia.

Gli appuntamenti del tour sono stati fissati al cinema Metropolitan di via Chiaia, a CasaCinema Napoli, al Modernissimo e infine al theSpace di Fuorigrotta

Già alla mostra di Venezia 2025 il film era stato acclamato: racconta la storia di Mariano, un presidente della Repubblica alle prese con i propri dilemmi. La ellicola esplora la complessità dell’animo umano con il tocco poetico e partenopeo di Sorrentino.

Durante l’incontro con il pubblico Servillo ha scherzato sulla difficoltà di alcune scene, raccontando come prepararsi psicologicamente per interpretare un uomo di potere tormentato, mentre Sorrentino ha parlato della genesi del film, raccontando i suoi anni da giovane avvocato.

“ Il diritto e il cinema sono due passioni per me. Il diritto mi è sempre piaciuto molto, all’università ero bravo […] ad essere onesto quasi quasi direi che conosco meglio il diritto del cinema!”