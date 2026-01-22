AVELLINO. Centro Comunale di Raccolta, investimento da un milione di euro per il nuovo impianto di via Zoccolari

Avellino, 22 gennaio 2026 — Con riferimento alla chiusura del Centro di Raccolta Provvisorio di Via Pianodardine avvenuta lo scorso 23 ottobre 2025, si informa la cittadinanza che l’ATO Rifiuti ha comunicato al Comune di Avellino la programmazione di un investimento pari a 1 milione di euro per la realizzazione del nuovo Centro Comunale di Raccolta in via Zoccolari (ex Cecchini).

L’intervento rientra nella programmazione finanziaria approvata dalla Regione Campania nell’ambito del Programma a favore degli impianti a servizio del ciclo integrato dei rifiuti, finanziato con risorse FSC 2021–2027, ed è pienamente coerente con il Piano d’Ambito dell’EDA Avellino.

Il Comune di Avellino, attualmente guidato dal Commissario Straordinario, dott.ssa Giuliana Perrotta, prende atto della comunicazione dell’ATO, che rappresenta un passaggio rilevante nell’ambito del rafforzamento infrastrutturale del sistema di raccolta dei rifiuti urbani sul territorio comunale.

La realizzazione del nuovo Centro Comunale di Raccolta è finalizzata a migliorare l’efficienza del servizio, potenziare la raccolta differenziata e garantire strutture adeguate e conformi alla pianificazione vigente, superando le criticità connesse alla precedente struttura provvisoria.