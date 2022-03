Al via la IX^ edizione di “Una vita da social” la campagna educativa itinerante della Polizia di Stato.

Un tour di 73 tappe sul territorio nazionale sui temi dei social network e del cyberbullismo:

Domani, 24 marzo, la campagna educativa itinerante della Polizia di Stato sulla sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della Rete per i minori farà tappa a Napoli in piazza Papa Giovanni Paolo II.

A bordo del truck di “Una vita da social”, allestito con un’aula didattica multimediale, gli operatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni, con la partecipazione del noto attore Francesco Di Leva, Presidente del NEST- Napoli Est Teatro, tratteranno i temi della sicurezza online incontrando studenti, genitori e insegnanti.

Parteciperanno all’iniziativa gli istituti scolastici :

– Istituto Statale Superiore “Melissa BASSI”

– Istituto Tecnico “G. FERRARIS”

– Istituto Comprensivo “Virgilio IV “

– Istituto Comprensivo “Ilaria ALPI- Carlo LEVI”

– Istituto Superiore “Vittorio VENETO”.

–

Il progetto, realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione nell’ambito del progetto Generazioni Connesse, nel corso delle precedenti edizioni ha raccolto un enorme consenso: gli operatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni hanno incontrato oltre 2 milioni e mezzo di studenti nelle piazze e nelle scuole, 220.000 genitori, 125.000 insegnanti per un totale di 18.500 istituti scolastici in oltre 350 città sul territorio, una pagina facebook con 132.000 like e 12 milioni di utenti mensili sui temi della sicurezza online; dall’inizio dell’anno scolastico ad oggi, il personale del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni della Campania ha visitato più di 50 scuole incontrando circa 12.000 studenti e 1.200 docenti.

Ancora una volta, la Polizia di Stato scende in campo al fianco dei ragazzi per un solo grande obiettivo: fare in modo che il dilagante fenomeno del cyberbullismo e di tutte le forme di prevaricazione connesse ad un uso distorto delle tecnologie non mieta più vittime. L’obiettivo dell’iniziativa, infatti, è quello di prevenire episodi di violenza, vessazione, diffamazione, molestie online, attraverso un’opera di responsabilizzazione in merito all’uso della “parola”. Gli studenti, facendo uso del diario di bordo https://www.facebook.com/unavitadasocial/ , potranno lanciare il proprio messaggio contro il cyberbullismo.

Le successive tappe del tour previste in Campania saranno le seguenti :

– il 21 aprile a Benevento ;

– il 22 aprile ad Aversa (CE).

adsense – Responsive – Post Articolo