A BACOLI UN NATALE DI DIVERTIMENTO E SOLIDARIETA’: STANZIATI I PRIMI 50.000€ PER I PIU’ BISOGNOSI

Nella cittadina flegrea anche per quest’anno è stato organizzato un Natale straordinario tra eventi e luci d’artista senza che il comune abbia stanziato cifre astronomiche, anzi facendolo con una spesa contenuta. Oltre 50.000 euro stanziati per chi ha più bisogno.

di Gennaro Savio

Per le imminenti festività natalizie anche quest’anno a Bacoli il parco Borbonico del Fusaro è stato illuminato a festa. E’ stato riprodotto un parco marino fatto di luminarie dove i pesci colorati danno l’impressione di nuotare tra le onde del mare il cui movimento è simulato dai particolare effetti che producono le luci. Una miriade di lucine colorate e luccicanti che incantano e meravigliano i visitatori ed in modo particolare i bambini che a migliaia, già dalla fine del mese di novembre, stanno letteralmente prendendo d’assalto l’affascinante parco che affaccia sul lago Fusaro. E che dire dell’illuminazione sfarzosa della Casina Vanvitelliana che sembra proprio uscita fuori da una fiaba? Intanto in questi giorni altre luci d’artista si stanno installando in città e presto la Villa comunale si trasformerà in un vero e proprio bosco incantato. Il tutto correlato da un cartello di eventi di altissimo livello. La cosa che meraviglia rispetto ad altre località dove c’è uno sperpero di fondi comunali, è il fatto che a Bacoli si riesce ad organizzare ancora una volta un Natale straordinario tra eventi e luminarie senza che il comune abbia stanziato cifre astronomiche, anzi facendolo con una spesa contenuta. Ma a Bacoli il Natale è anche e soprattutto solidarietà e vicinanza ai più deboli della società. Infatti l’amministrazione comunale nei giorni scorsi ha stanziato i primi 50.000€ da destinare alle famiglie con basso reddito come ci spiega il sindaco Josi Gerardo Della Ragione. “Sarà un Natale di turismo – ha affermato Della Ragione -, ma anche di solidarietà. Abbiamo allestito le due ville comunali di Bacoli, il parco Vanvitelliano e la Villa sul lago Miseno. Abbiamo contenuto molto i costi grazie ai finanziamenti di Città Metropolitana, di regione Campania e di privati. Quindi abbiamo messo in campo ogni azione per contenere i costi e invece con i fondi comunali con già più di 50.000 euro stanziati aiutiamo le famiglie deboli e altri fondi arriveranno nel corso di questo Natale. Affinché sia Natale davvero per tutti in una città che attraverso il turismo punta su uno sviluppo sostenibile di qualità ma soprattutto che punta ad aiutare i più bisognosi”.