Quarto, padre ucciso e nascosto in una cassapanca: arrestati i due figli

Un delitto familiare agghiacciante è stato scoperto a Quarto, alle porte di Napoli, dove due fratelli di 34 e 42 anni, incensurati, sono stati fermati con l’accusa di aver ucciso il padre Antonio Di Gennaro, 71 anni, e di averne occultato il cadavere.

A far scattare le indagini è stata la compagna convivente dell’uomo, che si è presentata dai carabinieri per denunciarne la scomparsa, avvenuta secondo quanto riferito lo scorso 3 giugno. Fin da subito il comportamento dei figli e alcune incongruenze nei loro racconti hanno insospettito i militari della Tenenza di Quarto, che hanno avviato accertamenti con il supporto della Compagnia di Pozzuoli e sotto il coordinamento della Procura di Napoli.

Durante una perquisizione presso l’abitazione dei due fratelli, i carabinieri hanno fatto una scoperta macabra: il corpo senza vita dell’anziano era stato nascosto in una cassapanca sul terrazzo. Le condizioni in cui è stato trovato il cadavere, le modalità dell’occultamento e altri elementi emersi nel sopralluogo hanno fatto emergere un quadro inquietante, spingendo gli investigatori a disporre il fermo dei due figli.

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione le ultime ore di vita di Antonio Di Gennaro e per fare piena luce sul movente dell’omicidio. I due fermati si trovano ora in attesa della convalida da parte del giudice con le pesanti accuse di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Un dramma familiare che scuote l’intera comunità.