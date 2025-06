Baiano, il grande cuore di una donna per gli animali abbandonati: ogni giorno porta cibo e si fa carico anche delle cure veterinarie. VIDEO

Una storia di grande umanità e amore per gli animali arriva da Baiano, dove ogni giorno una signora del posto, in modo del tutto volontario e a proprie spese, si prende cura dei tanti cani e gatti abbandonati che popolano il territorio.

Con discrezione, senza clamore, la donna percorre le strade di Baiano per portare cibo e acqua ai randagi che incontra lungo il cammino, garantendo loro un minimo di conforto e un pasto sicuro.

Ma il suo impegno non si ferma qui. In molti casi, quando si trova di fronte ad animali malati o feriti, la signora provvede anche a sostenere le spese veterinarie, accollandosi il costo di visite, medicinali e cure, pur di garantire una chance di vita a queste creature troppo spesso dimenticate.

Un impegno silenzioso e quotidiano che merita di essere raccontato e riconosciuto, esempio di grande sensibilità e rispetto per ogni forma di vita. In un momento storico in cui il fenomeno dell’abbandono degli animali resta purtroppo ancora molto diffuso, storie come questa ricordano a tutti noi quanto sia importante non voltarsi dall’altra parte.

Il gesto di questa cittadina rappresenta un autentico atto d’amore verso il prossimo — anche quello a quattro zampe — e contribuisce a rendere la comunità di Baiano più solidale e attenta.

Il suo esempio dovrebbe essere da stimolo per tutti, affinché si possa costruire una rete di supporto per aiutare chi si impegna in prima linea a favore degli animali più fragili e sfortunati.