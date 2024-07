NON È PIU’. Mugnano del Cardinale, lutto Salvatore Prezioso

Ne danno il triste annuncio la moglie Maria Grazia Tedeschi, le figlie Milena e Tonia, i generi Carmine Sanseverino e Angelo Bianco, i nipoti Antonio, Salvatore, Anna Maria e Maria Grazia, il fratello Pellegrino, la sorella Anna Maria, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti. I funerali avranno luogo domani 1 agosto 2024 alle ore 11 partendo dalla casa dell’estinto in via Raffaele Stingone 23a Mugnano del Cardinale per la chiesa Maria SS. Del Carmelo in Mugnano. Dopo il rito religioso la famiglia saluterà in Chiesa.