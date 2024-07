Grottaminarda: il Consiglio Comunale approva un deliberato per risolvere l’emergenza idrica in Irpinia e nel Sannio

Il Consiglio comunale di Grottaminarda ha approvato un deliberato che fa appello alle istituzioni sovracomunali per ottenere i fondi necessari al rifacimento totale delle reti idriche in Irpinia e nel Sannio. Durante la seduta del 30 luglio, sono stati discussi e approvati anche altri punti all’ordine del giorno, tra cui la Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2024/2026 e il riconoscimento di un debito fuori Bilancio. In apertura, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria dei quattro giovani vittime di un incidente stradale. Il sindaco Marcantonio Spera ha sottolineato la gravità della situazione idrica e l’importanza del movimento popolare creato dal Comitato civico dell’Acqua.