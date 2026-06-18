Mugnano del Cardinale in lutto per la scomparsa di Pasquale Napolitano

MUGNANO DEL CARDINALE – La comunità di Mugnano del Cardinale piange la scomparsa di Pasquale Napolitano, venuto a mancare all’età di 88 anni.

A darne il triste annuncio sono la moglie Luisa Miro, i nipoti, i cognati e tutti i parenti, che ne ricordano con affetto la figura e i valori umani.

I funerali saranno celebrati domani, 19 giugno, alle ore 10.00, con partenza dall’abitazione dell’estinto in Via San Silvestro 11, scala G, per raggiungeremo la Parrocchia dell’Ascensione, dove sarà officiato il rito religioso. Al termine della funzione, il saluto avverrà direttamente in chiesa.

In queste ore di dolore, l’intera comunità si stringe attorno alla famiglia Napolitano, esprimendo sentimenti di vicinanza e cordoglio per la perdita del loro caro.

La redazione di BiNews porge le più sentite condoglianze ai familiari.