Avella, torna “La Gabbia”: da questa sera sfida di calcio e aggregazione in Piazza Convento

Il Forum dei Giovani di Avella annuncia il ritorno di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: “La Gabbia 2026 – Siamo Tornati”, il torneo che unisce sport, divertimento e socialità, in programma il 18 giugno in Piazza Convento ad Avella.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per coinvolgere giovani e appassionati di calcio in una giornata all’insegna della sana competizione e dello spirito di squadra. Il format della “gabbia”, caratterizzato da partite intense e spettacolari in uno spazio delimitato, promette emozioni, adrenalina e momenti di grande partecipazione per giocatori e pubblico.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, il Forum dei Giovani rilancia l’evento con l’obiettivo di trasformare il centro cittadino in un punto di incontro per ragazzi, famiglie e tifosi, valorizzando allo stesso tempo gli spazi pubblici e promuovendo occasioni di aggregazione positiva.

«Siamo tornati» è il messaggio scelto dagli organizzatori per segnare il ritorno della manifestazione, che punta ancora una volta a diventare protagonista dell’estate avellana. La cornice di Piazza Convento ospiterà una giornata di sport e divertimento, confermando il ruolo del Forum dei Giovani come promotore di iniziative dedicate alla comunità.

L’appuntamento è quindi fissato per il 18 giugno ad Avella, dove passione, energia e fair play saranno gli ingredienti principali di una nuova edizione de “La Gabbia 2026”.