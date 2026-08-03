Pozzuoli: evade dai domiciliari. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato. 

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 56enne per evasione.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Campana a Pozzuoli, hanno notato il predetto che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo, ma è stato prontamente raggiunto dagli operatori.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno appurato che lo stesso era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e, pertanto, lo hanno tratto in arresto.