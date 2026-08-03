Baiano, “Yuppies in Tour” conquista anche la festa di Santo Stefano: piazza gremita tra supereroi, mascotte e divertimento

BAIANO (AV) – Dopo il grande successo riscosso a Sperone, Yuppies in Tour replica e conquista anche Baiano, regalando una serata indimenticabile nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Santo Stefano, patrono della cittadina.

Piazza gremita di famiglie, bambini e giovani che hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa, trasformando il centro del paese in un grande villaggio del divertimento. Tra le attrazioni più apprezzate i coloratissimi gonfiabili a tema Avengers e Spider-Man, presi d’assalto dai più piccoli per tutta la serata.

Grande entusiasmo anche per la presenza dei supereroi Marvel – Iron Man, Spider-Man, Captain America, Thor e Ant-Man – che hanno passeggiato tra il pubblico, posando per fotografie e regalando sorrisi ai bambini, diventando i protagonisti assoluti dell’evento.

A rendere ancora più coinvolgente la serata sono stati gli spettacoli di animazione, i giochi, le mascotte e i momenti di intrattenimento che hanno coinvolto grandi e piccoli, creando un’atmosfera di festa e condivisione nel cuore della manifestazione patronale.

L’organizzazione di Yuppies in Tour ha saputo ancora una volta proporre un format vincente, capace di unire spettacolo, animazione e intrattenimento familiare, confermandosi una delle iniziative più attese dell’estate.

Le immagini raccontano una Piazza Francesco Napolitano piena di persone, con centinaia di bambini intenti a divertirsi tra giochi, gonfiabili e personaggi dei fumetti, mentre gli artisti hanno animato il palco con esibizioni coinvolgenti che hanno raccolto applausi e partecipazione.

L’evento si inserisce nel ricco programma civile della Festa Patronale di Santo Stefano, contribuendo a rendere ancora più speciale una ricorrenza molto sentita dalla comunità baianese.

Ancora una volta Yuppies in Tour dimostra di essere sinonimo di qualità e divertimento, portando nelle piazze un evento capace di coinvolgere intere famiglie e di regalare ai più piccoli una serata ricca di magia, sorrisi ed emozioni.

Una formula vincente che, dopo Sperone, ha conquistato anche Baiano, confermando il successo di un’iniziativa che continua a far divertire il Mandamento Baianese.