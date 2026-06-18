Brusciano presenta il Manifesto ufficiale della 151ª Festa dei Gigli in onore di Sant’Antonio di Padova

BRUSCIANO – Nella mattinata del 13 giugno 2026, giornata dedicata a Sant’Antonio di Padova, presso la Sala Consiliare “Giancarlo Siani” del Comune di Brusciano, si è svolta la presentazione ufficiale del Manifesto della 151ª edizione della Festa dei Gigli in onore di Sant’Antonio di Padova, in programma dal 26 agosto al 1° settembre 2026.

L’iniziativa, promossa dall’Ente Festa dei Gigli di Brusciano presieduto da Liana Rollino, ha rappresentato uno dei primi appuntamenti pubblici del lungo percorso che accompagnerà la comunità bruscianese verso uno degli eventi religiosi e popolari più sentiti del territorio. Nel corso della manifestazione sono state inoltre esposte le opere artistiche realizzate dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Brusciano Capoluogo nell’ambito del progetto inclusivo “AMAbilmente”, testimonianza dell’attenzione rivolta ai temi della partecipazione e dell’integrazione sociale.

Liana Rollino, nominata Presidente dell’Ente Festa dei Gigli con decreto sindacale del 19 novembre 2025, è la prima donna a ricoprire questo importante incarico. A lei spetta il compito di guidare l’organizzazione della storica manifestazione raccogliendo il testimone lasciato dal dottor Enzo Cerciello, che ha presieduto l’Ente nel triennio 2023-2025.

Grande attenzione è stata riservata all’opera grafica realizzata da Rocco Micalessi, autore del Manifesto ufficiale 2026. Il progetto artistico si distingue per una scelta iconografica originale e fortemente simbolica: la raffigurazione di Sant’Antonio e del Bambinello di spalle. Una decisione che, nelle intenzioni dell’autore, richiama il ruolo di guida spirituale del Santo, l’umiltà di quanti operano per la riuscita della festa e il legame con il Miracolo del 1875, evento fondativo della tradizione antoniana di Brusciano.

«Sant’Antonio precede il popolo – spiega Micalessi –. I fedeli, i cullatori, i paranzani e l’intera cittadinanza camminano sui suoi passi, seguendo i valori e l’esempio che il Santo rappresenta. È una prospettiva che richiama il servizio silenzioso e la devozione autentica, riportando al centro il significato più profondo della festa».

La 151ª edizione della Festa dei Gigli vedrà ancora una volta protagonisti associazioni, comitati e cittadini impegnati nella raccolta fondi, nella preparazione dei tradizionali carri allegorici, delle coreografie e delle attività di animazione che accompagneranno i giorni di celebrazione. Fondamentale sarà anche il contributo dei cullatori locali e delle paranze provenienti da altre realtà giglistiche, accolte secondo una consolidata tradizione di fraternità e condivisione.

Il momento culminante sarà rappresentato dalla tradizionale “Ballata dei Gigli”, in programma domenica 30 agosto 2026, quando sette obelischi sfileranno in processione per le strade cittadine: il Giglio dell’Amicizia, il Giglio del Passo Veloce, il Giglio del Popolo, il Giglio della Gioventù, il Giglio di Sant’Antonio, il Giglio dell’Ortolano e il Giglio della Croce.

Con la presentazione del Manifesto prende ufficialmente il via il cammino verso una nuova edizione della Festa dei Gigli, appuntamento che da oltre un secolo e mezzo continua a rappresentare uno dei più importanti simboli di identità, fede e tradizione della comunità di Brusciano.