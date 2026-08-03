Stazione Napoli-Garibaldi: l’alto valore professionale e umano delle Guardie Giurate in prima linea per la sicurezza di tutti

Il Sindacato OR.S.A. Trasporti TPL intende esprimere il più vivo apprezzamento e il più sentito ringraziamento alle Guardie Particolari Giurate (GPG) protagoniste di un delicato e complesso intervento di soccorso avvenuto nella giornata di ieri, intorno alle ore 12:20, presso la stazione di Napoli-Garibaldi dell’EAV.

Gli agenti Polverino Vincenzo e Farina Luigi della Cosmopol, durante il regolare servizio di vigilanza, hanno notato una ragazza priva di sensi adagiata su una panchina al binario 4. Avvicinatisi tempestivamente, le hanno prestato il primo soccorso. Nonostante la giovane avesse ripreso conoscenza, si presentava in un forte stato confusionale, con lo sguardo assente e fisso nel vuoto. Il personale di vigilanza ha quindi allertato immediatamente la Security dell’EAV per richiedere l’intervento del 118.

Durante i 50 minuti di attesa dell’ambulanza, la situazione è drasticamente peggiorata: la ragazza è stata colpita da gravi crisi di panico e da forti convulsioni, simili a una crisi epilettica. Con estrema attenzione, prontezza e sensibilità, le GPG hanno vigilato costantemente per evitare che la giovane potesse procurarsi lesioni o compiere atti autolesionistici, o addirittura avvicinarsi troppo ai binari adiacenti. All’arrivo degli operatori sanitari, l’intervento si è rivelato ancora più critico a causa della totale non collaborazione del soggetto che, in preda all’agitazione, ha manifestato reazioni violente e involontarie.

Gli agenti della Cosmopol hanno coadiuvato attivamente il personale del 118 nelle operazioni di contenimento e messa in sicurezza, riuscendo a condurla a bordo dell’ambulanza in attesa dell’automedica. A seguito delle prime cure sul posto, la ragazza è stata trasportata in ospedale. Nelle concitate fasi dell’intervento, per proteggere l’incolumità della giovane e arginarne i movimenti incontrollati, entrambi i vigilanti sono stati colpiti riportando alcune contusioni. Nonostante le difficoltà fisiche e l’alto livello di stress del contesto, gli agenti hanno portato a termine il proprio compito garantendo la totale incolumità della ragazza.

Questo episodio evidenzia con chiarezza come le Guardie Giurate rappresentino il vero e proprio “front-line” della sicurezza all’interno delle stazioni ferroviarie. Trovandosi costantemente in prima linea, sono quasi sempre i primi a intercettare e gestire le emergenze critiche sul territorio, in attesa dell’arrivo delle Forze dell’Ordine o del personale sanitario. La loro presenza costante costituisce una tutela fondamentale e una sicurezza ulteriore non solo per l’utenza, ma anche per tutti i lavoratori dell’EAV che operano quotidianamente negli impianti.

Come Organizzazione Sindacale e come lavoratori dei trasporti, rivolgiamo a questi operatori il nostro ringraziamento più autentico. Un plauso che va alla loro indiscussa preparazione tecnica e professionale, ma che intende valorizzare soprattutto la straordinaria umanità e lo spirito di servizio dimostrati sul campo, meriterebbero un encomio pubblico dalla loro azienda.