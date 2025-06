Il Boulervardier Speakeasy Bar… un po’ di Parigi a Mugnano del Cardinale!

di Saverio Bellofatto

Il Boulevardier a Mugnano del Cardinale è una location alternativa per gli amanti della buona musica e del buon bere. Creato e diretto dal musicista Luca Martino, richiama ai mitici locali parigini, ambiente soft, arredamento semplice e “ricercato”, punto di incontro di e con artisti e musicisti. Il nome Boulevardier richiama al celebre cocktail nato nel 1927 tra le pagine del celebre “Barflies and Cocktail” di Harry MacElhone. Il celebre barman di origini scozzese, emigrato negli Stati Uniti, fece ritorno nel vecchio continente, come altri barman, a causa delle conseguenze del proibizionismo.

Il cocktail venne però ideato da un altro emigrato dagli USA, lo scrittore e giornalista Erskine Gwynne. Lo scrittore fondò nella Parigi degli anni 20 la rivista The Boulevardier, ispirandosi al celebre New Yorker. L’Harry’s New York Bar di Parigi, oltre che uno dei locali migliori per il bere miscelato, era anche il ritrovo di molti emigrati dagli States. Si suppone che MacElhone e Gwynne idearono insieme il drink, o furono almeno vicendevoli fonti di ispirazione.

Una meteora nel panorama dei tanti locali sorti sul territorio che, come recitava il famoso spot anni 70’ dell’amaro “ Cynar” , è “ Contro il logorio della vita moderna”. Ad accoglierti è proprio lui Luca, con il suo Karma e la sua innata disponibilità e professionalità. Come egli stesso afferma:

“Il BOULEVARDIER non è un semplice bar: significa nuovi orizzonti, stare al passo con i cambiamenti che avvengono intorno a noi e in ognuno di noi, giorno dopo giorno.

Se la noia vi assale, se siete stanchi del solito pattume musicale, se volete allontanarvi dal caos e dalla frenesia o, semplicemente, se non avrete altro luogo dove andare, ci troverete qui, ad aspettarvi!” Per le serate con musica live proposte attraverso i social, è consigliabile la prenotazione. Assolutamente da visitare, scoprire e gustare!