L’Ordine degli Architetti Irpini patrocina la Conferenza Regionale sul Codice dei Contratti: confronto a Napoli su appalti, PNRR e ruolo dei RUP

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Avellino ha concesso il proprio patrocinio alla Conferenza Regionale della Campania dal titolo: “Il correttivo al Codice dei contratti: le sfide delle stazioni appaltanti, il ruolo dei RUP e le opportunità per le imprese”, promossa dall’associazione ASSORUP. L’iniziativa si terrà lunedì 23 giugno, a partire dalle ore 14:30, presso l’Aula De Sanctis dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (Corso Umberto I, n. 40). L’evento rappresenta un’importante occasione di approfondimento sul Decreto legislativo 209/2024, che introduce correttivi al Codice dei contratti pubblici, e sulle nuove sfide operative poste alle stazioni appaltanti, chiamate a gestire con efficacia e trasparenza una mole di investimenti pubblici che, solo nel 2024, ha superato i 450 miliardi di euro, anche grazie ai fondi del PNRR. Al centro dei lavori, il ruolo strategico dei RUP (Responsabili Unici del Procedimento), l’impatto delle nuove normative sulle imprese e il confronto tra soggetti pubblici, mondo accademico e professionisti del settore.

Tra i relatori istituzionali e accademici attesi:

Carla Masi Doria , Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II

, Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II Giovanni Rizzari , Coordinatore nazionale degli Ambasciatori di ASSORUP

, Coordinatore nazionale degli Ambasciatori di ASSORUP Alfonso Maria Cecere , docente dell’Università Federico II

, docente dell’Università Federico II Fulvio Bonavitacola , Vicepresidente della Regione Campania

, Vicepresidente della Regione Campania Giovanni Legnini, Commissario Straordinario per la Ricostruzione di Ischia

Seguirà una tavola rotonda con il contributo di importanti rappresentanti del settore pubblico e privato, tra cui:

Fiorenzo Liguori , Università di Napoli Federico II

, Università di Napoli Federico II Giuseppe Di Giacomo , Direttore della testata Nuove Cronache

, Direttore della testata Nuove Cronache Ulderico Izzo , ASL Napoli 3 Sud

, ASL Napoli 3 Sud Matteo Valente , Consorzio Leonardo SL

, Consorzio Leonardo SL Luigino Castellani, Consorzio LGA Service

Le conclusioni saranno affidate all’Avv. Daniele Ricciardi, Presidente nazionale di ASSORUP.

“Abbiamo ritenuto importante sostenere e partecipare a questa importante Conferenza Regionale, perché il tema del nuovo correttivo al Codice dei contratti pubblici tocca da vicino la professione dell’architetto e, più in generale, il futuro della progettazione e dell’innovazione nel nostro Paese. Il ruolo delle stazioni appaltanti, dei RUP e delle imprese è strategico per attuare in modo efficace gli interventi previsti, soprattutto in un momento storico in cui le risorse del PNRR rappresentano un’opportunità unica per il rilancio dei territori. Come Ordine, crediamo nel valore del confronto tra istituzioni, accademia e professioni tecniche per costruire una cultura della qualità, della legalità e della responsabilità nella gestione della cosa pubblica” lo dichiara il presidente degli architetti irpini Vincenzo De Maio.