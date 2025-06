Moschiano si prepara alla 4ª Sagra del Cinghiale: gusto, tradizione e musica dal vivo il 7 e 8 giugno

Torna anche quest’anno a Moschiano l’atteso appuntamento con la Sagra del Cinghiale, giunta alla sua quarta edizione. L’evento, organizzato dalla Sezione Comunale Federcaccia “Casa Caccia Audaci”, con il patrocinio del Comune di Moschiano, si terrà sabato 7 e domenica 8 giugno 2025 in via Galileo Galilei 1, a partire dalle ore 20.00.

Due serate dedicate alla valorizzazione della tradizione culinaria locale e del territorio, con protagonista assoluta la carne di cinghiale. In programma degustazioni di piatti tipici preparati con carni selezionate e controllate, tra cui spicca la rinomata porchetta di cinghiale, apprezzata per il suo sapore intenso e autentico.

A rendere l’atmosfera ancora più festosa ci sarà la musica dal vivo, per accompagnare i momenti di convivialità e offrire al pubblico un’esperienza completa all’insegna del buon cibo e del divertimento.

La sagra rappresenta un’occasione per riscoprire i sapori genuini della cucina irpina e celebrare insieme l’identità della comunità locale.

L’appuntamento è per sabato 7 e domenica 8 giugno, dalle ore 20.00, in via G. Galilei a Moschiano.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare i contatti riportati sulla locandina ufficiale dell’evento.

Non mancate!