Raduno Nazionale dei Gemelli 2025: “Io vado da voi”, ad Avellino un evento che unisce cuori e sorrisi.(video)

Torna ad Avellino, per la sua quinta edizione, il Raduno Nazionale dei Gemelli. L’appuntamento è fissato per domenica 27 e lunedì 28 luglio 2025 presso la storica Scuola Enologica “Francesco De Sanctis” in via Tuoro Cappuccini n. 44. Il titolo scelto per quest’anno, “Io vado da voi”, è un invito al calore umano, alla condivisione e alla bellezza dell’unicità gemellare, in una manifestazione ormai diventata simbolo di inclusione, affetto e comunità.

Un cast d’eccezione tra televisione e affetto familiare

Tra gli ospiti speciali ci saranno Valerio e Fabrizio Salvatori, gemelli noti per le loro apparizioni televisive in programmi come Avanti un Altro con Paolo Bonolis, Che tempo che fa con Fabio Fazio e Pechino Express. Insieme a loro, prenderanno parte all’evento anche Francesco e Costantino Ingino e Antonio e Alessandro Guarino, protagonisti della giornata e simboli del legame unico tra gemelli.

Un ringraziamento sentito

L’organizzazione rivolge un grazie speciale a Alfonso Di Nardo, Enza Marrano, Sara Solimene, al parroco Don Michele Ciccarelli della chiesa di San Francesco d’Assisi in Avellino, e a Giuseppe Aurigemma, vicepresidente dell’associazione “Nui ra’ ferrovia”, per la loro preziosa e simpatica collaborazione.

Un ringraziamento particolare va anche all’artista Ettore De Conciliis, che ha espresso il proprio entusiasmo durante una telefonata nel corso della realizzazione dello spot promozionale dell’evento.

Lo spot è stato diretto da Roberto Sordillo, su idea di Antonia Di Nardo, con la colonna sonora firmata dal musicista Jonathan Colombo. Le riprese si sono concluse con un momento simbolico davanti al celebre murales della Pace, realizzato dall’artista Solimene, sulla facciata della chiesa di San Francesco nel quartiere Rione Ferrovia.

Solidarietà che lascia il segno

Il Raduno 2025 assume quest’anno un valore ancora più profondo, sposando la causa dell’associazione no profit BAbbaAlRum, che offre assistenza ai malati oncologici terminali. Il gadget simbolico dell’edizione sarà un cuoricino rosso, realizzato dallo stilista Francesco Villani e prodotto dall’azienda Vnicvm: un piccolo segno tangibile di solidarietà e partecipazione.

Un evento che fa bene al cuore e che trasforma Avellino, ancora una volta, nella capitale italiana dei gemelli, celebrando l’amore fraterno, la bellezza delle relazioni umane e l’impegno sociale.