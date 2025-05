Forino (Av): Via Don Minzoni situazione tombini e buche nell’ asfalto

Riceviamo e Pubblichiamo: Un lettore di Bassa Irpinia ha inviato le seguente segnalazione circa la particolare situazione in cui versano i tombini di Via Don Minzoni e dai quali ci indica che sovente ha avvistato Topi di considerevoli dimensioni uscire da dentro che scorazzano in cerca di cibo.

Oltre questa prima segnalazione, lo stesso lettore , ci mette in evidenza la presenza di una buca sull’ asfalto che sta creando preoccupanti problematiche alle auto in circolazione nonché ai pedoni che vi transitano.

Di quanto ricevuto rimettiamo come segnalazione agli organi di competenza.