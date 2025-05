Auto in fiamme sull’Asse Mediano all’altezza di Marigliano: salvi gli occupanti. Video

Marigliano, lunedì 19 maggio 2025 – Attimi di paura oggi intorno alle ore 13:00 lungo l’Asse Mediano, nei pressi dello svincolo di Marigliano, a causa di un’auto che ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo ha iniziato a emettere fumo dal cofano prima di essere rapidamente avvolto dalle fiamme. Fortunatamente, gli occupanti del mezzo sono riusciti a mettersi in salvo appena in tempo, evitando conseguenze tragiche.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area, mentre le forze dell’ordine hanno gestito il traffico, rallentato a causa dell’accaduto.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude un guasto meccanico. L’episodio, per fortuna senza feriti, ha suscitato grande apprensione tra gli automobilisti in transito.