Forino (Av): Corso Roma ora Strada Provinciale ex SS 403. Solo buche, avvallamenti e totale vergogna

Abbiamo sprecato pagine e pagine di questo quotidiano, scritti su scritti per segnalare l’indecorosità in cui versa da oltre quattro anni e passa Corso Roma Strada Principale di Forino. Buche ed avvallamenti che la fanno da padrone, manto stradale disconnesso e scosceso in vari punti, se non in tutti, che da anni sta mettendo a dura prova la pazienza e le tasche di automobilisti e pedoni che ogni giorno vi circolano. Diremo una Vergogna a cielo aperto e sotto gli occhi di tutti. La Strada in effetti cade sotto l’ egida dell’ Ente Provincia, ma in questi anni tante sono state le “belle storielle” confabulate ai cittadini su di una sua ventura risistemazione. L’ ultima raccontava che appena dopo il passaggio della Fibra Open Fiber, l’ Ente Provincia sarebbe venuto per “gettare” questi 400 metri di asfalto. Si perché alla conta dei fatti non si tratta di chilometri di asfalto, ma di appena 400 metri. In verità è ormai ormai trascorso un anno e passa dalla conclusione dei lavori Fibra Open Fiber e nulla ancora si è visto. E le parole dette ?A breve passeranno la Fibra Laser per volare nello spazio e poi ve la faremo asfaltare così ci diranno . Si lo “spazio celeste” dove si sono racchiuse la moltitudine di promesse vendute al Popolo e che ora come ben si dice da queste parti ” stanno davvero a zero”. Domani ci saranno le “rielezioni ” del Presidente della Provincia, facciamo un invito ai due papabali candidati. Passate per Forino, particolarmente per Corso Roma, così potrete ammirare strada Provinciale ex S.S 403 tra le più vergognose di Italia. Daniele Biondi

