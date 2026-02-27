Vulcano Buono, al via “SI.CU.RA”, in collaborazione con Esercito Italiano Annunciato sostegno alla Fondazione per il piccolo Domenico Al Bano all’inaugurazione di “Piccolo Supermercati”

Ha preso il via con l’appello di Patrizia Mercolino, la prima edizione di “SI.CU.RA”, organizzato al Vulcano Buono di Nola con la collaborazione dell’Esercito Italiano. Tre giorni durante i quali nella piazza al centro della smart city è allestita una mostra di veicoli militari che racconta la storia della nostra Forza Armata. Si proseguirà fino a domenica con i visitatori del centro che potranno prendere parte anche al circuito di Military Fitness, uno spazio dinamico e interattivo pensato per avvicinare soprattutto i più giovani all’attività fisica e ai valori di cui il modo militare e lo sport sonoportatori.

“Solidarietà, responsabilità attiva e inclusione sociale: sono gli obiettivi di questa tre giorni che si rivolge alle famiglie ma soprattutto ai giovani – ha spiegato l’amministratore Delegato di Vulcano Buono, Francesco Furino –. Chi prenderà parte a “SI.CU.RA” potrà provare emozioni e scoprire magari una passione passando attraverso lo sport e racconti di eroismo. Ma oggi è una giornata in cui possiamo dimostrare realmente la nostra solidarietà, sostenendo la Fondazione per il piccolo Domenico”.

L’APPELLO DELLA MAMMA DI DOMENICO

“Ho dato vita a questa Fondazione perché non voglio far dimenticare la storia di mio figlio – ha detto dal palco la mamma del piccolo Domenico, che risiede con la famiglia a Nola -, affinché non accada ad altri bambini vittime di malasanità e di trapianti. Perché mio figlio aveva bisogno di un trapianto al cuore per vivere. Sento molto la vicinanza italiana e credo comunque ancora nella sanità, perché non è giusto che un intero ospedale vada a picco per colpa di pochi medici”.

TRE GIORNI CON L’ESERCITO

“Siamo felici di poter dimostrare al territorio, con questa iniziativa il nostro impegno a difesa delle istituzioni e a difesa della Patria – ha spiegato il Tenente Colonnello Domenico Di Palo, dell’Esercito Italiano -. Qua sono schierati diversi assetti e mezzi dell’Esercito. Poi c’è il circuito Garibaldi Military Fitness, che è composto da esercizi statici e dinamici che i nostri militari svolgono per mantenere l’efficienza fisica, prerogativa fondamentale dell’essere militare. Poi numerose altre attività che ci consentono di essere vicini a tutte la fasce d’età”.

L’APERTURA DI “SUPERMERCATI PICCOLO”

In una mattinata di grande importanza per Vulcano Buono ha aperto i battenti il nuovo punto vendita di “Supermercati Piccolo”, che va a completare l’operazione di rilancio del centro, occupando l’area destinata alla piastra alimentare.Saranno 115 gli addetti impegnati nella struttura nolana, divisi per mansione nelle diverse fasce orarie. Punto di forza sarà il pluripremiato settore del pane prodotto rigorosamente con lievito madre, contraddistinto da una vasta scelta, tra panebianco, pane misto, integrale, e cereali di ogni tipo. Ma anche la pasticceria con i dolci della tradizione campana e non solo. La nuova offerta commerciale prevede anche un bar e un’area bistrot e laboratori a vista, a garanzia di qualità e trasparenza della produzione. Testimonial dell’inaugurazione, accanto al patron Michele Piccolo, il cantante Al Bano.

Hanno preso parte alla manifestazione anche Fausta Bergamotto (Sottosegretario di Stato Ministero delle Imprese e del Made in Italy), Andrea Ruggiero (Sindaco di Nola), Vincenzo Caprio (Presidente Agenzia Area Nolana), Giuseppe Caccavale (Presidente Tavolo dei Comuni dell’Agenzia di Sviluppo Area Nolana), Francesca Merenda (Coordinatrice Regionale Sport e Salute).