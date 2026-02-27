Sabato la presentazione ufficiale dell’associazione civica “Siamo Avellino”

Sabato 28 febbraio alle ore 11.00, presso la Sala Blu del Carcere Borbonico di Avellino, sarà presentata ufficialmente l’associazione civica “Siamo Avellino”.
L’iniziativa nasce da un percorso di confronto avviato nei mesi scorsi intorno ai temi strategici per il futuro della città e si propone come spazio aperto di partecipazione, dialogo e proposta, con un orizzonte di medio-lungo periodo.
Nel corso dell’incontro verranno illustrati obiettivi, metodo di lavoro e prospettive dell’associazione, che intende offrire un contributo costruttivo al dibattito cittadino, ponendo al centro esclusivamente l’interesse di Avellino.