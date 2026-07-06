Voucher Sportivo Regione Campania: con ASD Irpinia Phoenix la pallavolo è gratuita per i bambini dai 6 ai 15 anni

Un’importante opportunità per le famiglie campane che desiderano avvicinare i propri figli allo sport. Sono aperte le domande per il Voucher Sportivo Regione Campania 2026/2027, il contributo destinato a favorire la pratica sportiva dei minori attraverso un sostegno economico fino a 400 euro per ciascun figlio. Le domande possono essere presentate fino al 31 luglio 2026.

Anche ASD Irpinia Phoenix, con sede nel Comune di Quadrelle, aderisce all’iniziativa offrendo corsi di pallavolo maschile e femminile rivolti ai ragazzi e alle ragazze di età compresa tra 6 e 15 anni.

Il voucher è riservato ai nuclei familiari con:

ISEE fino a 17.000 euro per famiglie con fino a tre figli;

ISEE fino a 28.000 euro per famiglie con quattro o più figli.

Per presentare la domanda è necessario selezionare nell’istanza ASD Irpinia Phoenix – Comune di Quadrelle.

L’iniziativa rappresenta un’occasione concreta per permettere ai più giovani di praticare sport senza gravare sul bilancio familiare, promuovendo benessere, inclusione e crescita personale attraverso la pallavolo.

Per informazioni:

Prof. Avvisati: 349 8160181

Prof. Scala: 334 1965602

📲 Instagram: @irpinia_phoenix_asd