Saviano, il sindaco Giuseppe Franco nomina la nuova Giunta: Lucia Liguori vicesindaco, Ilenia Russo entra in Consiglio

Con proprio decreto numero 14 del 6 luglio 2026, il Sindaco, dr. Giuseppe Franco, ha nominato i componenti della Giunta comunale e assegnato le relative deleghe. Sono quattro componenti esterni e uno solo eletto nella consultazione elettorale del 24 e 25 maggio scorso 2026: si tratta di Lucia Liguori che dunque cessa immediatamente dalle funzioni di Consigliere comunale per assumere la carica di Assessore con delega ai Lavori Pubblici, Pubblica Istruzione, Cultura, Viabilità e Politiche Sociali. All’ing. Liguori è stata anche attribuita la carica di Vice-Sindaco.

La delega all’Ambiente, Smaltimento Rifiuti, Funzionamento Servizio Idrico Fognario è stata assegnata invece a Giuseppe Tufano. Ad Isabella Annunziata vanno le deleghe allo Sport, Spettacolo, Turismo e Rapporti con associazioni politiche giovanili;

Concetta Ferraro invece, si occuperà dei Cimiteri, Periferie, Pubblica Illuminazione, Edilizia Privata, Arredo e decoro Urbano mentre Antonio Ambrosino è stato nominato Assessore con delega al Bilancio, Tributi, Attività Produttive, Mercato, Commercio, Partecipate, Infrastrutture e Patrimonio.

Il Sindaco infine ha trattenuto per sé le deleghe all’Urbanistica, Carnevale, Personale, Verde Pubblico, Polizia Municipale, Protezione Civile e Trasparenza. Il primo cittadino darà comunicazione delle nomine nel corso del primo Consiglio comunale convocato per lunedì 13 luglio, alle ore 18.00.

Infine al posto di Lucia Liguori, eletta Consigliere e cessata dalle funzioni dopo l’accettazione della nomina ad Assessore, subentra in Consiglio Ilenia Russo, prima delle non elette nella stessa lista politica della Liguori.