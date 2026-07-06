Casoria: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 32enne.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 32enne, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; lo stesso è stato, altresì, denunciato per detenzione abusiva di munizioni e per guida con patente revocata, essendo stata la predetta violazione reiterata nel biennio.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giacomo Matteotti a Casoria, hanno notato uno scooter con a bordo il predetto che, accortosi della presenza dei poliziotti, ha accelerato la marcia per eludere il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Dopo un breve inseguimento, il conducente ha abbandonato il veicolo nel tentativo di darsi alla fuga a piedi; tuttavia, gli operatori lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di 19 involucri di marijuana del peso di circa 25 grammi, 4 stecche di hashish del peso di circa 8 grammi, 145 euro, suddivise in banconote di diverso taglio, e di una chiave di un’autovettura parcheggiata poco distante dove gli operatori hanno rinvenuto diverse buste contenenti marijuana del peso di circa 960 grammi e hashish del peso di circa 870 grammi.

Preso atto di quanto riscontrato, i poliziotti, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell’indagato dove hanno rinvenuto, ben occultati, 17 munizioni, una busta di marijuana del peso di 7 grammi e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.