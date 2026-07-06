Avella, convocato il Consiglio comunale: all’ordine del giorno bilancio ed aggiornamento del piano delle alienazioni

Il presidente del Consiglio comunale di Avella ha convocato l’assemblea cittadina in seduta ordinaria, che si svolgerà martedì 8 luglio 2026 alle ore 15:30, in prima convocazione, presso la Sala Alvarez del Palazzo Ducale. Qualora non venga raggiunto il numero legale, la seconda convocazione è fissata per mercoledì 9 luglio, sempre alle ore 15:30.

La riunione si terrà in presenza e/o in modalità mista, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale.

Tre i punti inseriti all’ordine del giorno.

Il Consiglio sarà chiamato innanzitutto ad approvare i verbali della precedente seduta del 23 giugno 2026.

Particolarmente rilevante il secondo argomento, relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e all’assestamento generale del bilancio di previsione 2026-2028, adempimento previsto dal Testo Unico degli Enti Locali e fondamentale per verificare la solidità dei conti dell’ente e l’andamento della gestione finanziaria.

L’assemblea dovrà inoltre esaminare l’aggiornamento del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per il triennio 2026-2028, già approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 2026. Si tratta dello strumento attraverso il quale l’Amministrazione individua gli immobili comunali suscettibili di valorizzazione o eventuale alienazione, nell’ottica di una migliore gestione del patrimonio pubblico.

La seduta rappresenterà un importante momento di confronto sulle scelte amministrative e finanziarie dell’ente, con particolare attenzione agli equilibri di bilancio e alla programmazione patrimoniale del Comune.