Aggressione Katia Iorio a Casalnuovo, la solidarietà di Buonajuto (Casa Riformista): “Vicenda gravissima, proteggere lei e la sua famiglia. La politica non può essere inquinata dalla violenza”

“Esprimo la mia più ferma, totale e affettuosa solidarietà a Katia Iorio, amica e straordinaria esponente di Italia Viva, per la vile e gravissima aggressione di cui è stata vittima”. Lo dichiara Ciro Buonajuto, consigliere regionale della Campania e presidente della Prima Commissione Affari Istituzionali con delega alla Sicurezza. “Ho sentito Katia subito dopo questo brutalità- prosegue Buonajuto – ed è comprensibilmente molto spaventata e scossa, soprattutto perché questo raid violento è avvenuto mentre si trovava insieme alla sua famiglia. È un atto intollerabile che condanno con la massima fermezza, chi usa la forza fisica e la sopraffazione contro chi si impegna quotidianamente per il proprio territorio dimostra solo una profonda vigliaccheria. La buona politica e l’impegno civile non possono e non devono in alcun modo essere inquinati da criminalità e violenza. Non possiamo permetterci di aspettare che accada qualcosa di ancora più grave, Katia e la sua famiglia devono essere tutelate, non possono continuare a subire minacce e violenze. Confido nel lavoro tempestivo delle forze dell’ordine e della magistratura affinché gli aggressori vengano assicurati alla giustizia. Noi non faremo un solo passo indietro e continueremo a stare attorno a Katia, dalla parte della legalità e della democrazia”, conclude il consigliere Buonajuto.