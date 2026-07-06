“Summer Camp(er)”, sabato 11 luglio appuntamento con la prevenzione oncologica a Scampitella

Riprende il programma itinerante dell’Asl Avellino che porta direttamente sui territori gli screening della mammella, della cervice uterina, del colon retto e dell’epatite C. L’iniziativa in collaborazione con i Comuni per promuovere la cultura della prevenzione

Riparte il programma di prevenzione con i camper dell’Asl Avellino. Il primo appuntamento di luglio dedicato alla salute farà tappa a Scampitella nella giornata di sabato 11 luglio, in collaborazione con il Comune.

Le unità mobili dell’Avellino saranno dalle ore 9:00 alle ore 14:00 nel piazzale antistante il Municipio, in Via Città di Contra, 31, per offrire ai cittadini la possibilità di accedere gratuitamente, su prenotazione, agli screening della mammella, della cervice uterina, del colon retto e dell’epatite C.

Per garantire una corretta gestione dei flussi e ridurre i tempi di attesa, i cittadini interessati possono riservare il proprio appuntamento contattando il numero: 0827 93031 (interno 2) e accedere a:

Screening della mammella: con l’esecuzione di mammografia gratuita per donne, residenti in provincia di Avellino, di età compresa tra i 50 e i 69 anni

con l’esecuzione di mammografia gratuita per donne, residenti in provincia di Avellino, di età compresa tra i 50 e i 69 anni Screening della cervice uterina : riservato alle donne, residenti in provincia di Avellino, di età compresa tra i 25 e i 64 anni. Prevede l’esecuzione del Pap test per la fascia d’età 25-29 anni e dell’HPV test per la fascia d’età 30-64 anni

: riservato alle donne, residenti in provincia di Avellino, di età compresa tra i 25 e i 64 anni. Prevede l’esecuzione del Pap test per la fascia d’età 25-29 anni e dell’HPV test per la fascia d’età 30-64 anni Screening del colon retto : con la distribuzione del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci a tutti i cittadini interessati, residenti in provincia di Avellino, di età compresa tra i 50 e i 69 anni

: con la distribuzione del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci a tutti i cittadini interessati, residenti in provincia di Avellino, di età compresa tra i 50 e i 69 anni Screening dell’epatite C (HCV): con l’esecuzione del test rapido capillare (pungidito) riservato ai nati tra il 1969 e il 1989

Sarà allestito, inoltre, uno sportello informativo dedicato alla sensibilizzazione e alla raccolta delle dichiarazioni di volontà sulla donazione di organi e tessuti.

L’obiettivo dell’iniziativa è favorire la cultura della prevenzione e facilitare l’accesso alle cure, riducendo le distanze tra i presidi sanitari e l’utenza, in particolare nelle aree interne della provincia.