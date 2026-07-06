POLLENA TROCCHIA. Oltre i confini della parola, sabato 11 luglio il nuovo appuntamento di “Poesia è… Rinascenza” 

Griselda Doka, Sabrina De Canio e Lucilla Trapazzo protagoniste della prima parte dell’incontro

“Oltre i confini della parola”: è questo il tema del prossimo incontro della Rassegna “Poesia è… Rinascenza” organizzato da Melania Mollo e Giuseppe Vetromile per sabato 11 luglio. L’appuntamento, con partenza alle ore 19.15, si articolerà in due diverse fasi. Anzitutto, un dialogo a porte aperte con tre delle più significative voci poetiche internazionali: Griselda Doka, traduttrice e ricercatrice accademica di origine albanese, Sabrina De Canio, direttrice dell’area internazionale del Piccolo Museo della Poesia di Cadeo, Piacenza, e Lucilla Trapazzo, traduttrice e performer italo-svizzera di rilievo internazionale. Dopo questa prima parte ospitata nella Congrega della Santissima Annunziata in Trocchia, sede elettiva della Rassegna, la serata proseguirà presso il vicino agriturismo “La Vigna”, dove si svolgerà un reading con i poeti invitati. Gli organizzatori della manifestazione, Melania Mollo e Giuseppe Vetromile, sono lieti di realizzare questo nuovo appuntamento con la poesia internazionale, come è ormai nei loro piani progettuali, evidenziando il loro impegno costante e profondo nell’ambito della promozione culturale e poetica sul territorio, con professionalità, entusiasmo e in modo del tutto autonomo. L’evento, con il patrocinio morale del Comune di Pollena Trocchia, sarà impreziosito da una performance artistica a cura di Emanuele Cilindro e come di consueto sarà aperto al pubblico.